Ajatuksia Sinulle: Vain yksi tie

Hannele Ilola Lestijoki

Raamatussa sanotaan: Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka voittaisi omaksensa koko maailman mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

Kaikki, mitä meillä on, on lahjaa Jumalalta, joka on kaiken olevaisen Luoja, rikas Antaja. Monesti unohdamme asemamme Juma