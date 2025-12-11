Paikallisuutiset

Taneli Klemola tuli pääkaupunkiseudulta Kannukseen – ”Pidän siitä, että täällä on vähemmän ihmisiä”

Taneli Klemola ja seniorikoira Kili. Kuva: Meliina Anias

Taneli Klemola viettää tänään nimipäiväänsä. Pääkaupunkiseudulta lähtöisin olevan Klemolan arki pyörii sairaanhoitajan työn sekä juoksuharrastuksen parissa. Keski-Pohjanmaalla hän arvostaa eniten luontoa.

Meliina Anias Lestijoki

Klemola kävi peruskoulun ja lukion Suomalais-venäläisessä koulussa. Hänen vanhempansa ajattelivat, että hän suuntautuisi Venäjän kauppaan, mutta Klemolaa tämä ei kiinnostanut yhtä paljon.

– Lukion jälkeen olin hetken töissä Hesburgerilla ja Leijonajakelu Oy:ssä, kunnes lähdin armeijaan Vekarajärvelle