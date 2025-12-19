T.T. Purontaka tuo kaikki kolme lastaan Toholammille joulukonserttiin – Musiikki ja joulu yhdistävät Kaisa Suomalan pääkirjoitus: Ainalista on aina haettu palvelut kuntarajasta riippumatta – arki ratkaisee yhteyksien tärkeysjärjestyksen TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Kauneutta ja iloa jouluun! Lestijoen lukijan kuvia joulukuulta. Lestijoki Pe 19.12.2025 klo 12:00 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Joulukuun aamu. Kuva: Matti Järnbäck Mielipiteet Lukijan kuva Juhla- ja vapaapäivät Joulu Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKatso video ja kuvat! – Kannuksen viimeisen kyläkoulun viimeinen joulujuhla Roikolassa: ”Onhan tässä haikeuttakin ilmassa” Paikallisuutiset 17.12. | Päivitetty 17.12. Maitokolmio ja Bull Team Oy suunnittelevat toimintansa laajentamista – Toholammin kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusaloitteet Paikallisuutiset 17.12. | Päivitetty 17.12. Ossi Mäkinen hyppäsi syvään päätyyn – ”Meillä on mahtava tiimi Lestijärven kunnassa” Ihmiset 18.12. | Päivitetty 18.12. Uusi yrittäjä tekee paluumuuton Louetille – ”Tätä tehdään rakkaudesta lajiin” Paikallisuutiset 8:32 Lestijoki-lehden tekstarit 18.12.2025: ”70-luvulla jytäjumppa piti maaseudun nuorison hyvässä kunnossa” Mielipiteet 17.12. Lataa lisää TuoreimmatPoliisi: Onnettomuustilanne kärjistyi uhkailuksi Kannuksen Valtakadulla Paikallisuutiset 16:18 Kauneutta ja iloa jouluun! Mielipiteet 12:00 Keskiviikkokerho vietti joulujuhlaa Eskolan rukoushuoneella – katso kuvat tunnelmallisesta tilaisuudesta! Paikallisuutiset 11:00 Lestijärven valtuustolle uusi aloite Lehtosenjoen rantojen suojelusta Paikallisuutiset 10:09 | Päivitetty 12:24 Katso vanha lehtileike Lestinjoesta, kun talo oli uusi! – Himangan entinen kunnantalo sai rahaa julkisivun ehostukseen Paikallisuutiset 8:50 | Päivitetty 8:55 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi