”Wau, tosi hieno tapahtuma” – Viitojan koulun kaksikko edustaa Toholampia pääministerin kutsuilla

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Maria Kotamäki ja Tyyne Koivisto edustavat Toholampia pääministerin itsenäisyyspäivän kutsuilla. Kuva: Liisa Ängeslevä

Yli 500 kymmenvuotiasta lasta on kutsuttu pääministerin itsenäisyyspäiväjuhlaan oopperatalolle 4. joulukuuta. Jokaisesta maan kunnasta on kutsuttu mukaan kaksi 4-luokkalaista. Heitä on pyydetty ottamaan mukaan taidetos teemalla Et ole yksin. Ne laitetaan esille juhlapaikalle.

