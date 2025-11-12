Verokone Lestijoen sivuilla – Katso, ketkä tienasivat eniten viime vuonna Kaisa Suomala muistelee pääkirjoituksessa isää: Olkoon jokainen isä omalla tavallaan isä SYYSTARJOUS 🍂 Katso ja tilaa tästä » Ilahduta uutispaketilla - tilaa lahjaksi 💝 » Mielipiteet Veropäivän katugallup Toholammilla: Mitä mieltä olet ansiotulojen julkisuudesta? Kaisa Suomala Lestijoki Ke 12.11.2025 klo 10:57 | Päivitetty: Ke 12.11.2025 klo 11:00 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Karoliina Myllymäki, Toholampi: Mikäs siinä. En lue veropäivän uutisia mutta ei minulla ole mitään sitä vastaankaan. Kuva: Kaisa Suomala Mielipiteet Viikon gallup Veropäivä Verotus Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatCafe Kannuksen kohtalo sai sinetin: loppu koittaa pian, kuudelle tarjotaan töitä muualta Paikallisuutiset 10.11. | Päivitetty 10.11. Kauan valmisteltu päätös nuijittiin yksimielisesti valtuustossa: Kannuksen uusi päiväkoti Kotirannan paikalle Paikallisuutiset 10.11. Katoamistapauksessa esillä myös Kannuksen Eskola – Kaupan valvontakameraan tallentui riutunut mies Paikallisuutiset 8.11. Lestijoki näkyy viimein torille – katso videolta kierros Kannuksen uudesta Rantapuistosta! Paikallisuutiset 7.11. Soite pyrkii 900 000 euron vuotuisiin säästöihin ja lakkauttaa Lepolan palvelukodin Marinkaisissa ‒ "Neuvottelut olivat raskaat" Paikallisuutiset 10.11. | Päivitetty 10.11. TuoreimmatVeropäivän katugallup Toholammilla: Mitä mieltä olet ansiotulojen julkisuudesta? Mielipiteet 10:57 | Päivitetty 11:00 Lepolan sulkeminen hämmentää omaisia – ”Mistä säästöt?” Paikallisuutiset 9:00 ”Palokuntatoiminta maaseudulla erityisen tärkeää” – Päivä Paloasemalla muistuttaa turvallisuudesta Lestijärvellä ja yli 300 muulla paloasemalla Paikallisuutiset 11.11. Valtava ilmapuolustusharjoitus alkaa Lohtajalla tiistaina – Näin se näkyy liikenteessä Paikallisuutiset 11.11. Näin aluehallitus perustelee päätöstään sulkea palvelukoti Lepola Marinkaisissa – ”Käsittämätöntä, että kaupunki ei tullut vastaan kiinteistöjen vuokrissa” Paikallisuutiset 11.11. | Päivitetty 11.11. Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi