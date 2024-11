Paikallisuutiset

Torstaina on Hilman nimipäivä – Hilmasta on monia tarinoitakin

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Hilman päiviä on esitetty paljon myös kesäteattereissa. Salonkylässä Agapetuksen tekstiin pohjautuva näytelmä nähtiin 2011. Kuva: Anni Saari

Digi- ja väestöviraston nimipalvelun mukaan Suomessa on ollut yhteensä 27 601 Hilmaa, joista kuusi on miehiä. Hilma on saksalainen lyhenne nimistä Wilhemina, Wilhelmine, Helmgund tai jostain muusta sanan helm (suomeksi kypärä tai suoja) sisältävästä nimestä.

Hilma oli Suomessa suosittu etunimi 1800-l