TOP 100 Lestijoen luetuimmat vuonna 2024 - Puhutuimmat jutut ja koskettavimmat tarinat

Lestijoen luetuin aihe vuonna 2024 oli Toholammin raajamysteeri. Juttukokonaisuuksia luettiin huomattavasti laajemmin kuin vain Lestijokilaaksossa. Vaikka tapaukselle saatiin jonkinlainen piste, kun vainaja löytyi kokonaisuudessaan, edelleen monta kysymystä on avoinna. Muun muassa se, miten ruumis oli pururadan varteen joutunut. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Vuosi 2024 on pian takana. Nyt on hyvä palata ajassa taaksepäin ja muistella, mitkä jutut olivat Lestijoki-lehden luetuimmat digissä vuonna 2024. Onnettomuusuutiset hallitsivat luetuimpien listaa mutta väliin mahtuu muutakin mielenkiintoista juttua ja juttukokonaisuutta. Tämä on vain yksi lista ja t