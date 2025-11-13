Paikallisuutiset

Toholammin Minttutalo avaa ovensa nuorille viikonloppuisin

Eliisa Haapamäen ja Henna Latomaan mukaan nuorisotilaa on kaivattu Toholammille. Kuva: Meliina Anias

Toholammin kyläyhdistys avaa Minttutalon nuorille tämän viikon lauantaina. Vapaaehtoisten voimin pyöritettävän toiminnan tarkoituksena on lisätä Minttutalon käyttöä ja tarjota nuorille tekemistä viikonloppuisin.

Lestijoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Toholammin kunnan musiikkiopettaja ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eliisa Haapamäen mukaan idea lähti tarpeesta. Nuorille suunnattua tilaa on kaivattu jo vuosien ajan. Kunnan nuorisotalo Artsi palvelee arkipäivisin, mutta ei ole avoinna viikonloppuisin.

– Nuoriso kaipaa tilaa, jonne kokoontua vapaap

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä