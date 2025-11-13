Paikallisuutiset
Toholammin Minttutalo avaa ovensa nuorille viikonloppuisin
Toholammin kyläyhdistys avaa Minttutalon nuorille tämän viikon lauantaina. Vapaaehtoisten voimin pyöritettävän toiminnan tarkoituksena on lisätä Minttutalon käyttöä ja tarjota nuorille tekemistä viikonloppuisin.
Toholammin kunnan musiikkiopettaja ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eliisa Haapamäen mukaan idea lähti tarpeesta. Nuorille suunnattua tilaa on kaivattu jo vuosien ajan. Kunnan nuorisotalo Artsi palvelee arkipäivisin, mutta ei ole avoinna viikonloppuisin.
– Nuoriso kaipaa tilaa, jonne kokoontua vapaap