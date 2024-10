Paikallisuutiset

Sami Nyrhisen pesti jäi lyhyeksi - Kannuksen Kaukolämmön toimitusjohtaja irtisanoutui

Sami Nyrhinen aloitti toukokuussa Kannuksen Kaukolämmän toimitusjohtajana ja jätti irtisanoutumisilmoituksen jo lokakuussa. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Kannuksen Kaukolämmön uusi toimitusjohtaja aloitti toukokuussa tehtävässään. Nyt alavieskalainen Sami Nyrhisen on jo irtisanoutunut toimitusjohtajuudesta. Virallisesti hän on irtisanoutunut 10. lokakuuta. Hänen viimeinen työpäivänsä Kannuksen Kaukolämmöllä on 9. marraskuuta.

– Irtisanoutuminen on t