Lestinjoki 13.2.1989: Kannuksen uusi kulttuurisihteeri Veikko Väntänen Sievin Kiiskilammelta

Pitkän, monimuotoisen elämänkaaren tehnyt Veikko Väntänen on persoonallisuus, jonka kanssa voi mutkattomasti keskustella, ilman karriäärikuvioita ja byrokratiakammoa. Kuva: Lestinjoki

Eskolan metsäradalla 13-vuotiaana alkanut Veikko Väntäsen työrupeama kellahti helmikuun alusta kannuslaisen kulttuurin vaalimiseksi ja edistämiseksi. Tätä ennen mies parran takana on ehtinyt katsella maailmaa sieltä sun täältä, osin ulkomaillakin. Mitä mielessä tällä uudella miehellä? Muuttuuko kannuslainen kulttuuri ja mihin suuntaan? Mies vastatkoon.

Uuden kulttuurisihteerin elämänkaari alkoi vuonna 1935 Sievin Kiiskilammella. Ensimmäinen työpaikka löytyi pikkuradalta. Metsuri, pellonraivaajaa viehätti naapuri Ruotsi, jonne 17-vuotiaana töihin metsään ja myöhemmin erilaisiin tehtaisiin. Välillä mies yritti sillinpyyntiin Islantiin, mutta passiho