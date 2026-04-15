Lestinjoki 12.11.1990: Lamppilaisopettaja Veli Ranta-Ojala kirjoitti romaanin: "Rivi silloin, toinen tällöin"

Isän 80-vuotispäiville laadittu sukuselvitys tempasi toholampilaisen, syntyjään kannuslaisen, opettajan Veli Ranta-Ojalan niin pauloihinsa, että seitsemän vuoden hiostuksen jälkeen ilmestyi häneltä romaani ”Meritien maa”. Sukuselvityksen kautta Velille avautui maailma viime vuosisadan maailmaan hiipuvaan tervakauteen ja sitä tietä toivoon ja epätoivoon, mitä ihmiset joutuivat kokemaan luonnonvoimia vastaan.

Veli Ranta-Ojala niissä kannuslaisen Ojalan kylän maisemissa, mistä kirja kertoo. Takana on ns. Jalmarin tupa ja oikealla Laurin tupa. Keskeisenä kohteena ollut Jannen tupa oli taustalla olevan Jalmarin tuvan takana, mutta rakennus on purettu aivan viime vuosina. Kuva: Lestinjoki

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Romaani on hyvin pitkälle kannuslais-kälviäläistä paikallishistoriaa, jota sävytti unelmat, odotukset ja toiveet uudesta ja paremmasta sadosta. Romaani kertoo ansiokkaasti eräästä tuonaikuisesta vieraasta, nälästä ja sen aiheuttamista taudeista ja tuntemuksista. Se on kertomus Janne Antinpojan näkem