Ketkä saavat valkolakin tänä syksynä? Katso lista Lestijokilaakson lukioiden ylioppilaista! Risteyskolari Himangan keskustassa SYYSTARJOUS 🍂 Katso ja tilaa tästä » Ilahduta uutispaketilla - tilaa lahjaksi 💝 » Mielipiteet Lestijoen gallup Kannuksessa: Huolettaako palveluiden väheneminen? Kaisa Suomala Lestijoki Ke 19.11.2025 klo 13:00 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Raila Vähähyyppä, Kannus: Kyllä, ja surettaa R-kioskin sulkeminen. Kuva: Kaisa Suomala Mielipiteet Viikon gallup Ostosten tekeminen Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä Kannus Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKatso kuva riemuriparilaista! – Rippikoululaiset 50 vuoden takaa kokoontuivat Kannuksessa: ”Meren ja Ruonan uuden rakennuksen tuoksut palasivat mieleen” Paikallisuutiset 16.11. | Päivitetty 17.11. Markku Hekkalalle myönnettiin director musices -arvonimi Paikallisuutiset 17.11. | Päivitetty 17.11. Katso yrittäjä Liisa Hovilan kiitospuhe tästä! – Kukkatalo Ruusunen on Keski-Pohjanmaan Yrittäjien maakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaja Paikallisuutiset 16.11. | Päivitetty 17.11. Asuntokaupan ennustetaan vilkastuvan ‒ Uudisrakentamista kaivataan kovasti Paikallisuutiset 18.11. | Päivitetty 9:08 Risteyskolari Himangan keskustassa Paikallisuutiset 17.11. TuoreimmatOikaisu Kohtalan kolumniin: Kustaa II Aadolf on käynyt Lohtajalla Kolumnit 13:40 Lestijoen gallup Kannuksessa: Huolettaako palveluiden väheneminen? Mielipiteet 13:00 Kannuksen R-kioski lopettaa joulukuussa – Posti lähtee ensin Paikallisuutiset 11:31 Lakki vasta tammikuussa – Aaro Määttälä Toholammilta sai armeijasta lomaa kirjoituksiin mutta ei ylioppilasjuhlaan Ihmiset 8:00 Asuntokaupan ennustetaan vilkastuvan ‒ Uudisrakentamista kaivataan kovasti Paikallisuutiset 18.11. | Päivitetty 9:08 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi