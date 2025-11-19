Mielipiteet

Lestijoen gallup Kannuksessa: Huolettaako palveluiden väheneminen?

Lestijoki

Raila Vähähyyppä, Kannus: Kyllä, ja surettaa R-kioskin sulkeminen. Kuva: Kaisa Suomala
