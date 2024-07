Paikallisuutiset

Kotiseututietoa pyöräillen jo kymmenettä kesää

Alaviirteen tarinat esiin kulttuuripyöräilyllä

Lestijoki

Kulttuuripyöräilyjen historia Lohtajalla alkaa vuodesta 2015. Silloin pyöräiltiin tutustumassa kotiseutukohteisiin muun muassa Karhissa. Kuva: Juha Sallinen

Lohtajan Kotiseutuyhdistys on järjestänyt kulttuuripyöräilyjä eri kylillä vuodesta 2015, eli vuorossa on jo kymmenes opastuskesä. Tänä kesänä pyöräillään Alaviirteen kylällä lauantaina 3. elokuuta. Matkaan lähdetään Alaviirteen myllyn luota ja oppaana on Raimo Pottala.

Pyörämatkan varrella pysähdytää