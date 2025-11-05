Varamies pakinoi: ”Saako vielä sanoa?” Laina paransi tahtiaan ja ravivoitto irtosi Ylivieskassa SYYSTARJOUS 🍂 Katso ja tilaa tästä » Ilahduta uutispaketilla - tilaa lahjaksi 💝 » Paikallisuutiset Katugallup: Mikä on paras isänpäiväherkku? Meliina Anias Lestijoki Ke 5.11.2025 klo 20:45 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Veli-Matti Isohanni, Kannus: Hirven kieli. Kuva: Meliina Anias Paikallisuutiset Isänpäivä Kommentoi Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatHimankalainen Katri Tuorila väitteli lääketieteen tohtoriksi Paikallisuutiset 3.11. | Päivitetty 3.11. Yhdyskuntapäälliköksi Kannukseen syyskuussa valittu ilmoitti viime viikolla ettei tulekaan Paikallisuutiset 4.11. Nuorena isäksi: Kannuslainen Valtteri Konttila kertoo, miten isänpäivä sai uuden merkityksen Paikallisuutiset 10:09 | Päivitetty 10:13 Kannuksen päiväkotihanke etenee – Kotiranta purkuun ja uusi päiväkoti sen tilalle Paikallisuutiset 4.11. | Päivitetty 4.11. Konepalvelu Luoman perustajat lähtivät metsään suoraan lukiosta – Toholammin vuoden yrittäjä tavoittelee uusia markkinoita halli-investoinnilla Paikallisuutiset 31.10. | Päivitetty 31.10. Tuoreimmat”Kyllä todellakin pitäisi lopettaa luonnonsuojeluvouhotus” –Lestijoen tekstareissa kiitellään kirjoittajia Mielipiteet 21:15 Viikon 45 Eeben Mielipiteet 20:53 Katugallup: Mikä on paras isänpäiväherkku? Paikallisuutiset 20:45 Vuoden Yrittäjät palkittiin Himangalla ja Toholammilla Paikallisuutiset 14:46 Himangan satamasta varastettiin työkaluja Paikallisuutiset 13:42 Kaupallinen yhteistyöKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos TiiviPuhelinlasku kuriin – 5 asiaa, jotka liittymän vaihdossa on huomioitava Mainos 5G-liittyma.fiMainonta Hillan kanavissa toi Saara The Nuohoojalle uuden asiakaskunnan – ”Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön” Mainos Hilla GroupNuorten velkaantuminen lisääntyy - miten katkaista velkakierre? Mainos turvallinenpikavippi.fi