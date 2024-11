Paikallisuutiset

Kannuksen Biljardikerho nosteessa – Kolme kilpatason pöytää ja oma sali vauhdittavat lajin suosiota

Janne Tiilikainen ja Jukka Hollanti ovat jo muutaman viikon päässeet pelaamaan ihan uusilla ja laadukkailla biljardipöydillä Kannuksessa. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Kannuksessa on pitkät perinteet biljardin peluusta. Biljardia on pelailtu nuorisotiloissa ja kantakapakoissa, mutta organisoitu ja oikeisiin biljardisääntöihin perustuva biljardin pelaaminen on jäänyt vähemmälle.

– Kyllähän se niin on, että pääosin on menty ihan Kannuksen omilla säännöillä, Kannuks