Paikallisuutiset

Kaikille Kannuksen sankarihaudoille viedään myös Suomen liput – Uudistettu toimintamalli tuo sankarivainajien muistoa läheisemmäksi omaisia

Uudistettu toimintamalli tuo sankarivainajien muistoa läheisemmäksi omaisia ja sukulaisia

Kannuksen seurakunnan suntiö Ahto Huhtala ja kirkkoherra Sakari Typpö sytyttämässä kynttilää sankarihaudoilla. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kannuksen kirkossa oli ensimmäisenä adventtisunnuntaina piispanmessu ja uudistuneen kirkon käyttöönottomessu. Myös kirkkomaa on jälleen avoinna seurakuntalaisille. Sankarihaudoille toteutetaan itsenäisyyden kunniaksi perinteinen kynttilöiden sytytys.

Pieniä muutoksia on kuitenkin luvassa.

– Tänä vuonn

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä