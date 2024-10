Ihmiset

Jormiksen jengi kiritti toinen toisiaan keräämään pyöräilykilometrejä ‒ pysyykö Toholampi kärkiviisikossa?

Kaisa Suomala Lestijoki

Esko Hylkilä, Juhani Jämsä, Eija Laakso, Ilkka Jämsä, Seppo Annala, Hannu Ahola, Kalle Määttälä, Teijo Peltokangas, Arja Ranta-Ylitalo, Jorma Linnarinne ja Antti Peltokangas kuuluvat Linnarinteen mukaan nimettyyn pyöräilyjoukkueeseen, joka on vetänyt Toholammin lähelle kärkeä valtakunnallisessa kilometrikisassa. Joukkueessa on lisäksi kuusi muuta jäsentä. Kuva: Kaisa Suomala

Jorma Linnarinne Toholammilta on kuluneen kesän ajan levittänyt pyöräilyn ilosanomaa, ja tehokkaasti onkin. Toistakymmentä aktiivista polkijaa on hänen innoittamanaan kirjautunut valtakunnalliseen Kilometrikisaan, ja pitkälti sen ansiosta Toholampi on tällä hetkellä kisan viidenneksi kovin pyöräilyk