Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Ilman talkoolaisia ei monikaan tapahtuma toteutuisi

Vapaaehtoisten pyörittämät kulttuurin-, liikunnan ja muun kansalaistoiminnan muodot ovat kultaakin kalliimpia tälle yhteiskunnalle.

Talkoohenki on hiipumassa suomalaisesta yhteiskunnasta. Sen näkee parhaiten erilaisesta yhdistystoiminnassa. Aktiivit ikääntyvät ja uusia ei tule tilalle samaa vauhtia kuin luonnollinen poistuma on. Se on huolestuttava tilanne.

