Urheilu

Eskola, Katajalaakso ja Torvi valittu Team Finland -juniorit valmennusryhmään

Kannuksen Uran Elia Katajalaakso valittiin Team Finland -juniorit valmennusryhmään kaudelle 2024–2025 Kuva: Seppo Järvelä

Team Finland -juniorit valmennusryhmä kaudelle 2024–2025 on valittu. Team Finland -juniorit (TF-juniorit) on Suomen Urheiluliiton (SUL) uusi valmennusryhmä huipulle tähtääville yläkouluikäisille yleisurheilijoille ja heidän valmentajilleen. TF-juniorit valmennusryhmä on osa Team Finland huippu-urhe