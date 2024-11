Paikallisuutiset

Auto katolleen ojaan Kannuksessa - Vähempiliikenteiset tiet petollisen liukkaita

Henkilöauto oli katollaan ojassa Kannuksessa. Kuva otettu lauantaina 9.marraskuuta n. klo 12. Auton ympärillä oli poliisin nauhat. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Kannuksessa on sattunut henkilöauton ulosajo. Pohjanmaan poliisi ei ole tiedottanut asiasta, joten tarkempaa aikaa ei ole tiedossa. Todennäköisesti auto on mennyt ojaan jo jonkin aikaa sitten. Ojassa se oli vielä lauantaiaamuna kunnes se on siirretty pois lauantaina iltapäivällä.

Onnettomuus oli satt