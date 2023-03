Vasemmistoliiton ehdokkaat esittäytyivät työväen- ja rauhanlaulujen laulajaisissa Yli-Lestin työväentalolla

Pikaisesti perustettu Pihlajan Punaorkesteri Kokkolan Ykspihlajasta avasi Yli-Lestin työväentalon iltapäivän Kaj Chydeniuksen sävelillä, johon yleisö varovasti yhtyi. Sitä seuranneeseen Partisaanivalssiin nousi mukaan jo reippaampia ääniä.

Pia Leinosen, Joni Tialan ja Aleksi Mattilan trio oli vetänyt ennen Yli-Lestiä työväenlaulutilaisuuden jo Perhossa Peltokankaan työväentalolla.

Ohjelmalliset tilaisuudet ovat osa Pohjanmaan vasemmiston eduskuntavaalikampanjaa. Orkesterin jäljissä maanteitä kulki kolme ehdokasta: Virpi Karhu Kokkolasta, Teuvo Herranen Kruunupyystä ja Jussi-Matti Hilli Vimpelistä.

Video: Kansainvälinen kajahti Yli-Lestillä.

Virpi Karhu sanoo, että vaalikentillä on kuulunut laajasti ottaen huolta hyvinvoinnista.

– Hyvinvointiealueuudistus ja sen rahoitus huolestuttaa kaikkia tasapuolisesti, Karhu sanoo.

Hän toivoo vasta alkaneelle uudistukselle jatkuvuutta ja nopeiden muutosten välttämistä.

– Sote-keskukset ovat vasta aloittaneet, joten toivoisi että keskustelu niiden ympärillä rauhoitetaan, että järjestelmä saa rauhassa kehittyä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toinen usein vastaan tuleva aihe ovat ikäihmisten asiat.

– Siihen liittyy laajemminkin koko väestönkehitys, kylien tyhjeneminen ja niiden elävänä pitäminen. Arjen asiat puhuttavat. Keski-Pohjanmaalla työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja tulipa työtä minne tahansa maakunnassa, se pitää elävänä koko aluetta, hän uskoo.

Karhu ei pidä todennäköisenä, että puolue saisi Vaasan vaalipiiristä edustajanpaikkaa tulevissa vaaleissa, mutta pitää vaaleja silti osallistumisen arvoisina. Kampanjointi vaalikentillä on kaksisuuntaista viestintää.

– Kun saisimme riittävästi ääniä, että saataisiin pidettyä kannatusta yllä tällä alueella. Lukuja minun tuskin kannattaa ennustaa. On tärkeää myös kuunnella ihmisiä, kuulla mitä ihmisillä on sydämellä. Minun tehtäväni on välittää heidän viestiään päätöksentekoon, Virpi Karhu sanoo.

Laulut kaikuivat Pihlajan Punaorkesterin johdolla. Pia Leinonen (vas.) kertoi, että Joni Tialalla (keskellä) on sukujuuria juuri Yli-Lestillä. Toinen kitaristi Aleksi Mattila (oik) lauloi osan sooloista. Kaisa Suomala

Vaalipiirissä pieni puolue luottaa kampanjoinnissa edullisiin keinoihin ja kekseliäisyyteen. Jussi-Matti Hilli piti huolta nimensä ja ehdokasnumeronsa näkymisestä koko olemuksellaan: hänellä oli se teipattuna punaisen verryttelypuvun päälle vedettyyn huomioliiviin, joka kulkee yllä kauppareissuillakin. Tanssit ovat paikka tehdä täsmäiskuja: Lapualla Latosaaressa Hillillä kulki numero selkään teipattuna, ja julisteet hän asentaa autonsa ympärille huvitilaisuuksien parkkipaikalla.

– Nyt on tarkoitus tehdä sama Evijärven nuorisoseuralla tansseissa. Kun väki kysyy, mistä on kysymys, voin sanoa, että olen ehdolla eduskuntavaaleissa.

Jussi-Matti Hillin poliittinen linja on punainen. Hän haluaa vasemmistoliiton palaavan alkuperäisen aatteensa tielle työväenluokan puolustajaksi.

– Sosiaalivakuutusmaksu, joka Sipilän hallituksen kilpailukykysopimuksessa siirrettiin työntekijän palkasta perittäväksi, pitää palauttaa työnantajan maksettavaksi. Se on SAK:laisen työntekijän keskimääräisessä palkassa 720 euroa vuodessa tulonsiirtoa työntekijältä työnantajille ja osakkeenomistajille. Nyt jos koskaan rahat pitäisi saada työntekijöille, kun kaikki kustannukset nousevat ja palkkojen ostovoima vähenee, Hilli sanoo.

Näkyvyyttä parkkipaikalla. Hillin auto kampanjoi myös Yli-Lestin työväentalon pihalla kuskin osallistuessa tilaisuuteen sisällä. Kaisa Suomala

Vähävaraisten ihmisten huolet ovat tuleet myös Teuvo Herrasta vastaan vaalitilaisuuksissa.

– Paljon keskustellaan siitä, millaista politiikkaa tullaan tekemään ja millainen hallituspohja vaalien jälkeen tulee. Pelko on, että jos porvarihallitus tulee, tulee kovia leikkauksia ja se koskee eniten yhteiskunnan vähävaraisiin.