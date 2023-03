Kristillisdemokraattien ehdokkaat Virpi Ali-Haapala (Toholampi), Peter Östman (Luoto), Hannu Kippo (Kokkola), Hanna-Lea Ahlskog (Kokkola) ja Rami Kippola (Pietarsaari) kiersivät perjantaina Halsualla ja Toholammilla. Vaalitunnelma oli nousussa ja vaaliväsymys ei ollut vielä riesana ehdokkailla.

– Hyvällä mielellä kierretään. Kyllä ihmiset ovat kiinnostuneita miten heidän kotiseudun asioita ajetaan. Ehkä eniten ihmisiä puhuttaa maatalouden tilanne ja maaseudun elinvoimaisuus, Ali-Haapala sanoi.

Istuva kansanedustaja Peter Östman tuo esille myös maatalouden ahdingon.

– Ihmettelen miten maatalouden asiat ovat menneet näin heikosti, kun katsoo mikä hallituksen kokoonpano on ollut viimeisen kahden kauden aikana, Östman viittaa Keskustan hallitusvastuuseen, vaikkei suoraan sitä sanokaan.

– Se jääköön lukijan arvioitavaksi, Östman sanoo.

– Äänestäjien kannattaisi muuttaa ajatusta miten äänestävät. Jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu. Olemme tarjoamassa omaa vaihtoehtoa. Kotimainen maatalous on avainasemassa esimerkiksi huoltovarmuudessa, Östman sanoo.

Toinen asia, joka nousee esille keskusteluissa esille on velkaantuminen.

– Nyt on velkaannuttu rajusti mutta siitä huolimatta pahoinvointi lisääntyy. Siinä yhtälössä ei ole kaikki mennyt oikein. Perusasiat pitää saada ensin kuntoon. Kaikkea kivaa me emme voi tehdä. Joskus pitää kieltäytyäkin jostain, Ali-Haapala linjaa.

Peter Östman, Hannu Kippo, Virpi Ali-Haapala, Rami Kippola ja Hanna-Lea Ahlskog kiersivät perjantaina Halsualla ja Toholammilla. Joni Mäki-Petäjä

Kokkolalainen Hannu Kippo tuo esille "keihäänkärkenään" terveydenhuollon. Hän antaisi työrauhan juuri perustetuille hyvinvointialueille.

– Mutta muutoksiakin täytyy tehdä. Yksi asia on vanhustenhoito. Nyt meillä siirretään vanhuksia eri puolille maakuntaa ilman, että omaisetkaan eivät edes tiedä siirroista, Kippo kritisoi.

Kokkolalainen Hanna-Lea Ahlskogin lähellä on perhepolitiikka.

– Syntyvyyttä on saatava nousemaan. Lapsilisiin on tehtävä korotuksia ja on satsattava perheisiin, Ahlskog kertoo.

Vaaliteltoilla on vipinää, kun eduskuntavaalit lähestyvät. Joni Mäki-Petäjä

Hannu Ali-Haapala on apuna vaimonsa vaalityössä. Joni Mäki-Petäjä

Kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä yksi paikka Vaasan vaalipiirissä ja se on juuri Östmanilla. Östman sai ääniä neljä vuotta sitten 6379. Aki Ruotsala Seinäjoelta ei enää päässyt 4367 äänellä.

– Tavoitteena on, että kaksi menee läpi. Järkipolitiikka, jota kristillisdemokraatit edustavat, tulee puremaan ihmisiin, Ali-Haapala uskoo vakaasti.

Keski-Pohjanmaa on pieni maakunta ja monet povaavat sen itsenäisyyden olevan uhattuna tulevaisuudessa.

– Keski-Pohjanmaan itsenäisyys täytyy turvata. Meidän maakunta on pieni ja ketterä ja tehostamistoimenpiteillä se tulee pysymään sellaisena, Ali-Haapala sanoo.

Kokkolan naapurikunnassa asuva Peter Östman on tukemassa ajatusta.

– Kokkola luonteva yhteistyökumppani. Olen ollut päättyvälläkin vaalikaudella hyvin aktiivinen Keski-Pohjanmaan edunvalvoja. En olisi niin huolissani Keski-Pohjanmaasta, sillä teollisuusinvestointeja on tulossa hyvin. Suurin huolenaihe on se, mistä saadaan työvoimaa alueelle.

Työperäisen maahanmuuton lisäksi kotimaan työttömät pitäisi saada entistä paremmin mukaan työmarkkinoille,

– Sosiaaliturvajärjestelmät täytyy uudistaa. Se koostuu nyt 46:sta eri tukijärjestelmästä. Siitä on tullut semmoinen sillisalaatti. Se joka osaa sen hyödyntää, huomaa, että ei kannata ottaa työstä vastaan, Östman sanoo.