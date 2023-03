Toholammilla alkaa syksyllä Kleemolan ja Sykäräisen koulujen oppilaiden uraauurtava uusjako: pienimmät koululaiset Kleemolaan, isommat Sykäräiseen

Kahden Toholammin kyläkoulun työnjako muuttuu ensi lukuvuodesta lähtien. Sivistyslautakunta päätti tiistaina, että Kleemolan ja Sykäräisen koulujen oppilaaksiottoalueet yhdistetään. Yhdistetyn alueen oppilaista nuorimmat eli esikoululaiset ja 1.–3. luokkien oppilaat opiskelevat Kleemolassa, 4.–6. luokkien oppilaat Sykäräisessä.

Kummassakin koulussa on kaksi opettajaa ja koulunkäynnin ohjaaja.

– Lasten tuen tarve huomioidaan eli henkilökohtaisen tarpeen mukaan ohjaajia voi olla tarvittaessa useampikin. Erityisopettaja käy molemmilla kouluilla, vt. sivistysjohtaja Ville Hirvikoski sanoo.

Aamupäivä- ja iltapäivätoimintaa tullaan järjestämään Kleemolassa.

– Koulukuljetukset pyritään järjestämään niin, ettei niiden takia lapsille tule pitkiä päiviä, Hirvikoski mainitsee.

Päätöksen taustalla on huoli oppilasmäärien laskusta. Erityisesti Sykäräisen koulussa oppilasmäärä olisi ilman muutosta laskenut ensi vuonna niin alas, että vanhemmat viestivät kovaa huolta lasten kaverisuhteiden muodostumisesta. Sykäräisessä on tänä lukuvuonna 22 oppilasta. Ensi vuonna luku olisi pudonnut seitsemääntoista.

Suunta on laskeva myös Kleemolan alueella, mutta lapsimäärien väheneminen ei olisi tullut vastaan aivan yhtä nopeasti.

Koulujen sulkemisesta ratkaisua ei ole haluttu hakea, koska Toholammin päätöksentekoa ohjaavassa strategiassa kyläkoulut on nimetty kunnan vahvuudeksi. Niillä on merkitystä paitsi kouluina, myös kylällä keskeisinä liikunta- ja harrastepaikkoina.

Kahden koulun mallia on työstetty yhdessä opettajien ja alakoulujen rehtorin kanssa. Koulujen opetuksessa halutaan rakentaa oppilaiden yhteishenkeä alusta asti niin, että koulut tekevät laajasti yhteistyötä esimerkiksi yhteisten kuukausittaisten teemapäivien, monialaisten oppimiskokonaisuuksien, liikuntapäivien, luokkaretkien sekä koulun juhlien muodossa. Yksi yhteinen liikuntapäivä on järjestetty jo tänä keväänä ja lisää on suunniteltu.

Muutos tasoittaa koulujen oppilasmääriä selvästi. Ensi lukuvuonna pienempien koulussa Kleemolassa on 22 oppilasta ja Sykäräisessä 28 oppilasta, seuraavana eli 2024–2025 Kleemolassa 25 ja Sykäräisessä 21 oppilasta.

Päätöksen pohjaksi kysyttiin perheiden mielipidettä. Sykäräisen ja Kleemolan koulun oppilaiden vanhemmille järjestettiin hiihtoloman alla vanhempainilta, jonka jälkeen näille avautui verkkokysely, jossa kysyttiin perheiden näkemyksiä uudesta esityksestä. Kooste vastauksista esiteltiin sivistyslautakunnan kokouksessa.

– Palaute oli suhteellisen myönteinen, mutta kielteisiäkin vastauksia oli. Yhteensä vastaukset olivat enemmän myönteisiä, Hirvikoski sanoo.

Vanhempainillassa tuli esiin myös epäilyksiä uutta mallia kohtaan. Huolta kannettiin esimerkiksi siitä, että kyläkoulun vahvuus, eli kaikenikäisten lasten sujuva yhteistyö, katkeaa. Osa vanhemmista näki perheen kannalta vaikeaksi, että saman perheen lapset opiskelisivat kahdessa koulussa eivätkä voisi kulkea koulumatkoja yhdessä.

Kyselyn avokommenteista on Hirvikosken mukaan tulossa kooste kokouspöytäkirjan liitteeksi.

Toholammin peruskoulujen oppilasmäärä on sivistystoimessa laaditun ennusteen perusteella vähenemässä vuoteen 2027 mennessä jopa 77 oppilaalla. Kunnassa toimii perusopetuksessa yksi yläkoulu ja neljä alakoulua: kirkonkylällä toimiva Herman Ojalan koulu sekä Viitojan, Kleemolan ja Sykäräisen koulut.

Sivukouluista Viitoja pysyy pisimpään yli 30 oppilaan kouluna, mutta sielläkin käyrä on laskeva.

