Reumaliiton ja Lestijokijokiseudun Reumayhdistyksen mielipide: "Reumatologian koulutus- ja erikoistumislääkärivirkoja on lisättävä"

Sairastamiseen liittyy paljon kustannuksia, jotka rasittavat etenkin pitkäaikaissairaiden taloutta. Lestijokiseudun Reumayhdistys ry yhtyy Reumaliiton kantaan, että sairastamisen kustannukset pitää saada pienemmiksi. Palvelu- matka- ja lääkemaksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi, ja maksukaton tason on oltava samansuuruinen takuueläkkeen kanssa. Lääkkeiden vuosiomavastuun (noin 600 euroa) maksaminen osissa täytyy mahdollistaa.

Toiseksi liitto ehdottaa järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista. Järjestöjen valtionavustusten taso on turvattava. Seuraavan hallituksen on pidettävä kiinni sovusta, jossa päätettiin rahoituksen tasosta vuoteen 2026 asti. Yhdistystoimintaan turhaan kuormittavan byrokratian keventämistä on jatkettava.

Kolmanneksi Reumaliitto ehdottaa, että tulevien päättäjien on huolehdittava riittävästä reuma- ja tules-alan ammattilasten määrästä. Suomessa ei ole riittävästi reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ammattilaisia, mikä viivästyttää hoitoon pääsyä ja heikentää hoidon laatua. Reumaliitto ehdottaakin, että reumatologian koulutus- ja erikoistumislääkärivirkoja on lisättävä. Jokaiseen yliopistosairaalaan tarvitaan jatkossa reumatologian professuuri. Reumahoitajia tulee kouluttaa lisää. Myös esimerkiksi fysiatreja ja fysioterapeutteja tarvitaan lisää.

Lestijokijokiseudun Reumayhdistyksen puolesta

Sirkka Juusela-Pekkarinen, puheenjohtaja