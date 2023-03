Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kannuksen asemarakennus ansaitsee uuden elämän

Kannuksen asemarakennus Pohjanmaan radan varrella on yksi komeimmista, ja myös suurimmista. Myös sijainti on keskeinen keskustassa.

Useasti olen ihastellut vuonna 1886 rakennettua asemarakennusta ja miettinyt mitä kaikkea se on yli sadan vuoden aikana nähnytkään. Pieni haikeuskin on mieleen tullut, kun on katsonut sen tyhjentyneen kaikesta toiminnasta. Ryhti hirsirakenteisella asemalla on säilynyt, toki ehostusta rakennus tarvitsisi. Asemarakennus ansaitsisi toimintaa ja elämää sisäänsä. Nyt se on kuin hyljätty ja kaunis morsian, joka odottaa kosijaansa.

Asemalla on sijainnut aikanaan mm. asemaravintola ja postitoimisto. Omat muistot alkavat, kun pikkupoikana hain junalippuja asemarakennuksen lippuluukulta Vetoniemen Heikiltä, viimeiseltä Kannuksen asemapäälliköltä. Viimeksi asemarakennus on toiminut odotustilana matkustajille. Nyt sekin vähä on loppunut.

Onpa asemarakennukselle tehty ilkivaltaakin ja pari kertaa tulenkin kanssa on sen lähettyvillä leikitty. Onneksi kaksoisraidehankkeen jälkeen, en ole kuullut suuremmin asemarakennusta kaltoin kenenkään kohdelleen.

Kannuksen vanha asemarakennus on nyt myynnissä Huutokaupat.comin kautta. Se on laittanut kannuslaiset miettimään asemarakennuksen kohtaloa tulevaisuudessa. Museovirasto on onneksi suojellut rakennuksen, se antaa raamit rakennuksen remonteille.

Yli sata vuotta sitten saatiin juna menemään Kannuksen kautta ja myöhemmin yksi hienoimmista asemamiljöistä rakennettiin Kannukseen. Jotenkin tuntuu, että nykykannuslaisten olisi otettava nyt rakennus haltuunsa ja jatkaa kulttuuriperintöä. Mikä olisi se sopiva taho ostamaan asemarakennus ja kunnioittamaan sen arvokasta historiaa. Kannus-Seura, kaupunki, kyläyhdistys, ihan oma yhdistys? Rahoitusta olisi varmasti mahdollista saada useistakin lähteistä rakennuksen remontteihin.

Käyttömahdollisuuksia rakennukselle varmasti löytyy, kun laitetaan ajatukset liikkeelle. Näyttelytilat, kesäkahvila, vuokrattavia huoneita matkustajille, toimistohotelli, kesäteatteri, Kannuksen matkailun info-piste, kirjasto. Ideariihessä ei kannatta ujostella. Miksei asemarakennuksessa voisi olla pysyväisnäyttely Kannuksen rautatieaseman historiasta. Komeita kuvia löytyy vuosien varrelta runsaasti.

Kannuksessa on viime aikoina saatu aikaiseksi monta hyvää kehitysaskelta oikeaan suuntaan. Tämä hanke sopisi tähän kokonaisuuteen erinomaisesti.

Sata vuotta sitten asemarakennus oli koko kansan kokoontumispaikka. Olisi aika palauttaa se samaan tehtävään!