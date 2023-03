Painoyhtiö Botnia Print siirtyy kokonaan Hilla Groupin omistukseen – HSS Media myi runsaan kolmanneksen osuutensa 10 vuoden ikäisestä yhteisyrityksestä, mutta jatkaa Botnia Printin asiakkaana

Hilla Group Oyj ostaa HSS Media Ab:n osuuden painoyhtiö Botnia Print Oy Ab:stä.

Hilla Group ja HSS Media ovat sopineet järjestelystä, jossa Hilla Group lunastaa Botnia Printin koko osakekannan itselleen. Samalla Botnia Print ja HSS Media ovat solmineet pitkäaikaisen sopimuksen HSS Median julkaisujen painamisesta.

Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

– Tämä on ollut "rauhanomainen järjestely". Voi sanoa, että eroamme ystävinä. Meillä on ollut oikein hyvä yhteistyö koko sen 10 vuoden ajan, kun yritys on ollut tässä muodossa olemassa. Läheskään aina eivät yhteisyritykset ole niin kivuttomia kuin tämä on ollut. Ei ole ollut mitään ristiriitoja yrityksen eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä, Hilla Groupin toimitusjohtaja Mikko Luoma korostaa.

HSS Median toimitusjohtaja ja päätoimittaja Niklas Nyberg korostaa, että heidän puoleltaan tehty ratkaisu perustuu yhtiön strategiseen valintaan.

– Meidän pääpainopisteemme on journalismissa ja viestinnässä, johon keskitämme toimintamme. Olemme tehneet päätöksen, että strategiaamme ei kuulu omistaa painotaloa. Keskitymme sataprosenttisesti ydinbisnekseemme, Nyberg painottaa.

"Meillä on ollut oikein hyvä yhteistyö koko sen 10 vuoden ajan, kun yritys on ollut tässä muodossa olemassa", Hilla Groupin toimitusjohtaja Mikko Luoma korostaa. Jukka Lehojärvi

Hyvää yhteistyötä HSS Median kanssa korostaa Luoman tapaan myös Botnia Printin toimitusjohtaja Hannu Salmi. Yhteistyö myös jatkuu asiakassuhteena, kun HSS Media on päättänyt ostaa painopalvelut tulevaisuudessakin Kokkolassa sijaitsevasta Botnia Printin lehtitehtaasta.

– HSS Media on ollut hyvä omistaja Botnia Printille. He ovat varmaankin omista strategioistaan päätyneet tähän ratkaisuun. Se on ihan ymmärrettävää. Tärkeintä meille on nyt se, että he jatkavat pitkällä painosopimuksella meidän kanssamme ja ovat tyytyväisiä yhteistyöhän. Sehän se painon ensisijainen intressi on, Salmi toteaa.

Myös Luoma on tyytyväinen, että yritysjärjestelyn jälkeenkin HSS Media ostaa painopalvelunsa Botnia Printiltä.

– Olemme iloisia, että ostohalu kohdistuu samaan taloon, jossa he ovat olleet aikaisemmin omistajina sekä myös tärkeänä asiakkaana.

Oliko HSS Media tässä järjestelyssä aktiivinen?

– Kyllä. Niin voi sanoa. Hilla Groupin näkökulmasta asiat eivät suuresti muutu. Ehkä niin, että Hillan kautta tuleva omistajaohjaus nyt helpottuu. Se on suoraviivaisempaa jatkossa, kun yhtiö on meidän kokonaan omistamamme, Luoma toteaa.

Onko meneillään olevilla Hilla Groupin muutosneuvotteluilla ja tällä yritysjärjestelyllä tekemistä toistensa kanssa?

– Ei ole. Ajankohta osui muista syistä tähän samaan yhteyteen.

Sanomalehtipainokoneiden määrä Suomessa on vähentynyt rajusti sen jälkeen, kun Botnia Printin nykyinen lehtitehdas aloitti Kokkolassa toukokuussa 2010. Clas-Olav Slotte

Botnia Printille yritysjärjestely oli toinen lyhyessä ajassa. Kajaanissa sijaitseva Suomalainen Lehtipaino siirtyi Botnia Printille reilu vuosi sitten. Yhtiön liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa.

– Botnia Print on kasvava ja kannattava yritys. Se on onnistunut saamaan omistajayhtiöiden lisäksi hyvän siivun monipäiväisistä julkaisuista niin tältä alueelta kuin Etelä-Suomea myöten yksipäiväisistä julkaisuista ja mainospainatuksista, Luoma toteaa.

Hilla Group (tuolloin Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj) ja HSS Media ovat toimineet painoyhtiö Botnia Printin omistajina vuodesta 2012 alkaen. Uuden lehtitehtaan toiminta Kokkolassa käynnistyi kaksi vuotta aiemmin toukokuun alussa 2010. Hilla Groupin alkuperäinen omistusosuus Botnia Printistä oli 65 prosenttia.

Sitten vuoden 2010 sanomalehtipainojen määrä Suomessa on pudonnut reilusti alaspäin. Hannu Salmen arvion mukaan rotaatiopainokoneiden määrä on pudonnut noin kolmannekseen siitä mikä niiden määrä oli vuonna 2010.

– Markkinoilla on edelleen liikaa kapasiteettia, vaikka se onkin reilusti pienentynyt. Edelleen on kuitenkin tilaa pienentyä, Salmi toteaa.

Botnia Print on kehittynyt merkittäväksi toimijaksi rotaatiopainojen alalla ja tunnettu erityisesti ekologisuudestaan ja painolaadustaan.

Yrityskaupan jälkeen Botnia Printin toiminta jatkuu normaalisti, eikä järjestely vaikuta olemassa oleviin asiakassuhteisiin ja yhteistyökumppanuuksiin.