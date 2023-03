Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kyläkoulut tarvitsevat luovia ratkaisuja, Toholammin malli ansaitsee kiitoksen

Viime viikon Lestijoesta saimme lukea, että Toholammilla on lähdetty miettimään luovia ratkaisuja kyläkoulujen mahdollisimman pitkälle toiminnalle paikkakunnalla. Vähenevien oppilasmäärien vaivaamat Sykäräisen ja Kleemolan koulut jakaisivat oppilaat uudessa mallissa niin, että Sykäräisessä opiskelisivat jatkossa molempien koulualueiden oppilaat neljännestä kuudenteen luokkaan, Kleemolassa puolestaan tätä nuoremmat. Lisäksi ajatus tästä oli tullut suoraan kylältä, joten hankkeella on huomattavasti paremmat läpimenon mahdollisuudet kuin sanelupolitiikalla ylhäältäpäin.

Tässä voi nähdä laajemminkin ajatusten muutosta. Kyläkoulut nähdään muunakin kuin kulueränä kunnissa. Ne ovat itseään laajempia kyläkeskuksia, jotka vaalivat kyläyhteisön yhteenkuuluvuutta.

Usein kylät on laitettu vastakkain kyläkoulujen lakkauttamispäätöksissä. Kylät ovat sitten toisiaan kyräillen suostuneet lähes mihin tahansa, että koulut säilyisivät kylällä. Naapurikylä on nähty eri puolella aitaa. Hajota ja hallitse -politiikka on jyllännyt kunnissa. Nyt kylät ovat samalla viivalla ratkaisemassa hankalaa tilannetta. Lisäksi Toholammin kunta kysyy edelleen perheiden mielipidettä mallille, joten taatusti kaikki halukkaat pääsevät vaikuttamaan asiaan. Tälle on hieno sanakin eli osallistaminen päätöksentekoon. Se tarkoittaa siis sitä, että ennen lopullisia päätöksiä mietitään asiaa eri näkökulmista ja kaikkien kuntalaisten ajatukset pääsevät esille.

Yksi haaste Toholammin mallissa on, kun sisarukset saattavat joutua eri kouluihin. Se vaatii kuljettamisessa ja perheissä erityisjärjestelyjä, mutta niihinkin varmasti pystytään vastaamaan hyvällä organisoinnilla.

On selvää, että oppilasmäärien lasku vääjäämättä hiljentää kyläkouluja jatkossakin. Jos ei ole lapsia, ei ole kyläkoulujakaan. Mutta sitä ennen kannattaa tehdä luovia ratkaisuja, jotka myös tässä Toholammin tapauksessa ovat lasten etu. Lapset pääsevät toimimaan suuremmissa ryhmissä ja opettelemaan yhteistyötaitoja muidenkin kuin niiden ennestään tuttujen naapurilasten kanssa.

Pidemmällä aikajanalla ainoa tapa pitää kyläkoulut elinvoimaisena, on saada lapsia lisää kylille. Yritystä on monella kylällä ollut ja osa on onnistunut toista paremmin. Trendi kuitenkin on valitettavasti hyvistä yrityksistä huolimatta ollut lapsimäärissä alaspäin. Oppilasmäärät ovat kautta linjan laskeneet. Valitettavasti Toholammin malli on enemmän lyhytaikainen ratkaisu kuin pysyvä keino. Kiitosta se silti ansaitsee inhimillisestä suhtautumisesta kylien tilanteeseen.

Ei tarvi kummoinen ennustaja olla, että näkee tulevaisuuden. Kunnissa on yhä enemmän niin, että on yksi alakoulukeskittymä, johon bussit tuovat sitten kylienkin lapset. Näinhän tilanne on jo monessa paikassa.