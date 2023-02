Krista Järvelä on valittu Leader-ryhmä Pirityisten toiminnanjohtajaksi

Leader-ryhmä Pirityisten toiminnanjohtajaksi on valittu tradenomi Krista Järvelä Kaustiselta. Avoinna olleeseen toiminnanjohtajan tehtävään oli kuusi hakijaa, joista kolme kutsuttiin haastatteluun. Valinnan teki Pirityisten hallitus.

Järvelä on Pirityisten hankekoordinaattori, joka on työskennellyt Pirityisten toiminnanjohtajan sijaisena keväästä 2021. Pirityisten toiminnassa Järvelä on ollut mukana vuodesta 2007 lähtien määräaikaisissa työsuhteissa sekä hallituksen jäsenenä.

Keski-Pohjanmaalla toimiva Pirityiset on maaseudun kehittämisyhdistys, joka myöntää rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti.

– Pirityisten Juurista voimaa -strategian tavoitteena on tukea toimenpiteitä, joilla alueen asukkaiden ja yrittäjien osaamista, toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa voidaan vahvistaa niin, että edellytykset hyvään elämään ja sujuvaan arkeen maaseudulla täyttyvät. Strategian toteutus, kuten sen valmistelukin, on yhteinen prosessi. Alkanut rahoituskausi tuo alueellemme uusia mahdollisuuksia, Järvelä summaa strategiaa ja uutta kautta Pirityisten tiedotteessa.

Ohjelmakaudella 2023–2027 Pirityisten julkinen rahoitus on 3 645 000 euroa. Rahoitusten hakeminen käynnistyy myöhemmin keväällä.