Isältä tyttärelle – LVI-Palvelu Jarmo Ristola Oy jatkaa nimellä Livia Talotekniikka



LVI-Palvelu Jarmo Ristola Oy on toiminut vuodesta 1999 Kannuksessa pienenä perheyrityksenä. Nyt omistus on siirtynyt isältä tyttärelle, kun Marjaana Ristola on ottanut entistä enemmän vetovastuuta ja yritys on siirtynyt hänen nimiinsä.