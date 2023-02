Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Ukrainalaisten asia on yhteinen asia

Perjantaina tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Venäjä presidentti Vladimir Putin aloitti raakalaismaisen sodan Ukrainaa vastaan. Vuosi sitten lopulta aika harva osasi aavistaa mihin maailma on menossa. Näin jälkikäteen on helppo nähdä Venäjällä ja Putinilla olleen tietty logiikka toiminnassa. Viimeistään Krimin valtaus vuonna 2014 oli signaali tapahtumien kululle. Mutta sittenkin hyvin harva osasi näin totaalista sotaa ennustaa.

Jälkiviisaana voi tietysti todeta, että maailma ymmärsi ja oli hiljaa liian pitkään. Menneisyys on menneisyyttä ja siihen ei voi enää vaikuttaa. Virheitä varmasti tehtiin ja näin jälkikäteen Pyhäjoen venäläislähtöinen ydinvoimahanke tuntuu ajatuksena täysin absurdilta tässä maailmantilanteessa.

Siitäkin on mielestäni turha kiistellä kuka oli menossa ja milloin Natoon. Päätöksiä tehdään aina siinä ajassa missä eletään. Venäjän hyökkäyssota muutti koko paletin. Ensin kääntyi kansalaisten päät ja sen jälkeen politiikkojen.

Olen päässyt seuramaan suomalaisten auttamishalua Ukrainaa kohden läheltä. On ollut hieno nähdä, että meiltä löytyy vielä näin paljon solidaarisuutta toista kansaa kohtaan. Ukrainalaisten asia on yhteinen asia. Vapaaehtoisia tempauksia ja keräyksiä on suoritettu ympäri Lestijokilaakson. Myös kunnat ovat reagoineet ja panostaneet maahanmuuttoon ja sitä kautta myös ukrainalaisten kotouttamiseen. Työhön pääseminen ja suomen kielen opettelu ovat tärkeitä asioita. Yhtä tärkeää on myös tuntea itsensä tervetulleeksi Suomeen. Siinä me kaikki voimme ottaa roolia. Ystävällisyys ja auttaminen eivät maksa mitään mutta ovat kultaakin tärkeämpiä sotaa paenneille ukrainalaisille.

Hieno solidaarisuuden osoitus on perjantaina, kun Suomen kirkot soittavat kello 12 rauhan kelloja. Kirkkoihin on myös mahdollisuus mennä hiljentymään ja pitää rukoushetki kaikille sodasta kärsiville.