Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: "Pahimmillaan seksuaaliset hyväksikäytöt jättävät lapselle loppuelämän traumat ja vaikeuttavat merkittävästi yksilön kiinnitäytymistä yhteiskuntaan"

Lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä annetaan tuomioita säännöllisesti oikeudessa. Vuonna 2021 poliisin tietoon tuli Suomessa 1457 lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, mikä on 14,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Keski-Pohjanmaa ja lähialueet eivät valitettavasti ole tässä mikään poikkeus, vaan täälläkin tapauksia tulee ilmi ikävän usein.

Lain mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on jokin seksuaalinen teko, mikä tehdään alle 16-vuotiaalle lapselle. Useissa tapauksissa lapset ovat huomattavasti alle 16-vuotiaita eli käytännössä täysin puolustuskyvyttömiä lapsia.

Usein tuomittuina ovat nuorehkot mieshenkilöt, jotka käyttävät törkeästi omaa valta-asemaansa väärin. Valitettavan usein syytettynä on perheelle tai lapselle entuudestaan tuttu henkilö, joskus jopa perheenjäsen.

Seksuaalinen hyväksikäyttö mielletään usein fyysiseksi sukupuoliyhteydeksi, mutta usein ne ovat muita koskemattomuutta loukkaavia tekoja. Niitä voivat olla mm. lapseen kohdistuva tirkistely, lapsen kuvaaminen seksuaalisessa tarkoituksessa, lapsen seksuaalinen koskettelu, lapsen saattaminen koskettamaan toisen henkilön sukupuolielimiä. Ääritapauksia ovat useita vuosia lapseen kohdistuneet raiskaukset, nekään eivät valitettavasti ole täysin harvinaisia tapauksia.

Netistä on tullut vaarallinen alusta, jossa aikuinen pedofiili voi verhoutua keskustelussa lapseksi. Ja näin saada lapsi houkuteltua seksuaalisiin tekoihin tai pahimmassa tapauksessa jopa sopimaan keskinäinen tapaaminen.

Pahimmillaan seksuaaliset hyväksikäytöt jättävät lapselle loppuelämän traumat ja vaikeuttavat merkittävästi yksilön kiinnitäytymistä yhteiskuntaan.

Olen huomannut, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on edelleen jollain lailla tabu aihe. Puhumattomuus ja vaikeneminen aiheesta tuntuu jatkuvan. Se sopii pedofiileille hyvin.

Jotta tämä sinänsä kuvottava asia saataisiin kitkettyä pois yhteiskunnasta, ainoa tie on puhua aiheesta avoimesti ja ymmärtää vaaran merkit. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on läsnä ja se on syytä ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, jossa lapset ovat mukana.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ei koskaan ole lapsen syytä tai aiheuttamaa. Vastuun teoista kantaa aina aikuinen.

Vaikeista asioista ei pidä vaieta vaan puhua avoimesti niistä. Se on paras tapa saada nämä hirvittävät teot vähenemään.