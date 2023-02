Lohtajalainen Kirsi Mäntysaari on mukana The Voice of Finlandissa toistamiseen: "Tuli tunne, että kokeillaan nyt vielä, kun itsevarmuutta oli tullut enemmän"



Kirsi Mäntysaari kertoi haudanneensa haaveet The Voice of Finland -ohjelmaan osallistumisesta, kunnes sai lisää rohkeutta julkaisemiensa biisien kautta. Maria Store

Lohtajalainen Kirsi Mäntysaari nähdään toistamiseen The Voice of Finland -ohjelmassa. – Kuutisen vuotta sitten hain mukaan viimeksi ja olin Ääni ratkaisee -vaiheessa, mutta en päässyt siitä eteenpäin, hän kertoo.