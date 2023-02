Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Mistä tunnet sä ystävän?

Ystävänpäivää vietetetään taas ensi viikolla. Ystävyys on kuitenkin paljon enemmän kuin yksi päivä, jolloin muistetaan ystävää. Ystävyys punnitaan silloin, kun ollaan mahdollisimman kaukana herttaisista ystävänpäiväkorteista. Tosi ystävät pysyvät rinnalla ja tukena silloinkin, kun elämän tyrskyt riepottelevat. Vaikeuksien ja kriisien keskellä karisevat ne ”ystävät”, jotka saattoivat vielä olla silloin paikalla, kun kaikki oli ulkokultaista ja ulospäin mukavaa.

Ystävälle voi avautua niistä kaikkein kipeimmistäkin asioista ilman pelkoa juttujen leviämisestä seuraavalle. Tärkeintä ystävyydessä on luottamus. Ystävän luottamuksen voi menettää vain kerran. Luottamus on ystävyyden mitta.

Myös pienet säröt kuuluvat ystävyyteen. On taito kuroa säröt umpeen ja antaa myös anteeksi ystävyyden pienet erheet. Kukapa ei olisi joskus kiukustunut ja sanonut sellaista, mitä on myöhemmin katunut. Ystävyyteen kuuluu myös anteeksianto.

Toki ystävillä täytyy olla välillä hauskaakin. Ei tämä elämä pelkkää synkistelyä ole. Yhteiset asiat ja kokemukset sitovat ja lujittavat ystävyyttä. Ystävyys tarvitsee myös ystävyyden vaalimista.

Nykyajan jonkinlainen vitsaus on ystävyyden puute. Yhä useampi ihminen tuntee itsensä yksinäiseksi. Hektinen elämänrytmi ja itsenäinen elämäntyyli saattavat jättää ystävät unholaan. Myös jokin ulkoinen seikka tai erilaisuus aiheuttavat helposti yksinäisyyttä ja ystävien puutetta. Kovin on pinnallinen elämänasenne nykyihmisillä, jos tällaiset asiat rajoittavat ystävyyttä. Jokainen ihminen on ystävyyden arvoinen ulkonäköön, ikään tai rotuun katsomatta.

On hienoa, että kerran vuodessa vietetään ystävänpäivää ja some pullistelee ystävyyden hehkutusta. Silti tärkeintä on olla ystävä ystävälle ne loput 364 päivää vuodessa.