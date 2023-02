”Hetken etäisyys nuoruudessa teki meistä taas läheisiä” – kaksoset Mirva Pigg ja Mervi Puoliväli tappelivat teini-iässä mutta arvostavat aikuisina siskoa, joka ymmärtää puolesta sanasta



Mervi Puolivälille ja Mirva Piggille on arkipäivää se, että kaupassa heitä tervehtii joku, jota he eivät tunne lainkaan. Identtisiä kaksossiskoja luullaan herkästi toisikseen, ja kun Kannuksen Eskolassa asuvalla Mirvalla ja Toholammilla asuvalla Mervillä on osittain eri tuttavapiirit, ei kaikkia moikkaajia voi mitenkään tuntea.