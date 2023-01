Korpelan Energian hallitus on päättänyt laskea sähkön myyntihintaa. Korpelan Energia kertoo asiasta tiedotteella.

Päätös koskee toistaiseksi voimassa olevan Valo-tuotteen hintaa. Hinta on maaliskuun alusta alkaen 14 senttiä per kilowattitunti (alv 0%). Verollinen myyntihinta on 15,4 senttiä per kilowattitunti (alv 10%).

Valo-tuote avataan myyntiin toistaiseksi oman alueen uusille asiakkaille 13. helmikuuta ja sen toimittaminen uusille asiakkaille alkaa huhtikuun alusta.

Valo-tuote on tarjolla ainoastaan Korpelan Voiman omistajakuntien ja Verkko Korpelan alueen käyttöpaikoille.