Joni Mäki-Petäjä pääkirjoitus: "Vauvat palauttavat elämänilon paatuneimpaankin lukijaan"

Taas on se aika vuodesta, kun eri lehdissä julkaistaan viime vuonna syntyneiden vauvojen kuvia. Tapa on mitä mainioin ja samalla tulee dokumentoitua yksiin kansiin samana vuonna syntyneitä vauvoja. Samana vuonna syntyneet vauvat tulevat olemaan mahdollisesti paljonkin tekemisissä toistensa kanssa tulevaisuudessa. Monet tulevat olemaan samalla luokalla ja jakavat samoja harrastuksia, kun siihen ikään ehtivät. Saattaapa kuvista löytyä vaikkapa tulevia pariskuntia tai yrityskumppaneita. Mistäs sitä koskaan tietää!

Ei ole kauaa, kun katsottiin pojan kanssa vuoden 2010 vauvoja. Paljon löytyi tuttuja ja poikakin oli hieman hämillään ihmetellessään kuvia. Tuttuja piirteitä löytyi monesta. Nykytyyliin poika näpsi kännykällä kuvia ja laittoi niitä Snapchatilla kavereilleen, joita tunnisti kuvasta. Hauskaa tuntui olevan.

Vaikka juuri nyt pienten vauvojen vanhemmat saattavat ajatella vauvaiän kestävän, niin voin sanoa, että nopeaa on ajan kulu. Vauvavuosista kannattaa nauttia, sillä niitä ei saa takaisin.

Vauvakuvista välittyy se lasten viattomuus ja hyväntahtoisuus. Kaukana on totisesti paha maailma. Myös luonteenpiirteet pilkottavat kuvista, kun niitä osaa oikein katsoa.

Vauvamäärät ovat laskussa, vaikka yhteiskunta pyrkii erilaisin keinoin tukemaan perheen perustamista. Kiireinen arki ja tietynlainen itsekkyyden aika leimaavat tätä päivää. On oma työura ja kiirettä monella suunnalla. Perheen perustamista lykätään koko ajan myöhemmäksi. Ehkä pieni rohkeus ja spontaanius olisivat paikallaan. Tulevaisuus on aina epäselvää, eikä kaikkea voi suunnitella prikulleen. Vauva on ennen kaikkea ainutlaatuinen lahja. Vauvoja ei tehdä vaan vauvoja saadaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vielä yksi hyvä puoli tässä lehdessä olevassa vauvaliitteessä on. Jos oikein on ollut ikävää ja stressaavaa, niin kun katsoo hetken vauvaliitettä, ei voi tulla kuin iloiseksi. Vauvat palauttavat elämänilon paatuneimpaankin lukijaan, ainakin hetkeksi.

Kokeile vaikka ja katso hetki Lestijoen keskiaukeamaa!