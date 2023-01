Toholammin Viemäriliikelaitos sai paluumuuttajan johtajakseen – Teemu Mäki-Asiala sanoo, että hajuhaittoja pyritään minimoimaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin Viemäriliikelaitoksen toimitusjohtaja Teemu Mäki-Asialalla on paljon tuoretta intoa työhönsä, jossa hän aloitti vakinaisena tämän vuoden alusta. Pelkästä uutuudenviehätyksestä ei kuitenkaan ole kyse, hän vakuuttaa.

– Hyvin olen viihtynyt ja tulen varmasti viihtymään. Täällä työpaikalla on ilmapiiri ja kunnan puolella myös. Hyvin minut on otettu vastaan, Teemu Mäki-Asiala sanoo.

Pelkästä uutuudenviehätyksestä ei ole kyse vaan vankemmastakin varmuudesta siitä, että paikka on oikea. Kemiantekniikan insinöörinä Mäki-Asialalla on tehtävään sopiva koulutus ja hän kokee, että liikelaitoksen toiminnan tavoitteet on asetettu selkeästi.

Toiminnan onnistumista tarkastellaan kolmella kriteerillä. Niistä ensimmäinen on ympäristöluvan raja-arvojen täyttäminen, toinen on pysyä alle yhdessä valituksessa hajuhaitoista, ja kolmas on talouden vakauttaminen.

Korotuspainetta tietenkin on, mutta vielä ei ole lähdetty nostamaan maksuja.

Toimitusjohtajan paikka on ollut viime vuosina sikäli tuulinen, että Teemu Mäki-Asialakin tuli työhön aluksi sijaisena viime vuoden puolella, marraskuun lopulla. Vakinainen sopimus astui voimaan tammikuun alussa.

Isoja ongelmia ei tänä aikana ole tullut vastaan, mutta isoa laitosta pitää säännöllisesti huoltaa.

– Parit vaihteistonvaihdot, joitakin kaivonaukaisuja. Prosessi on toiminut normaalisti, mutta kuluvia osia pitää vaihtaa, Mäki-Asiala sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Asettumisessa on auttanut kokenut työkaveri, parikymmentä vuotta työssä ollut laitoksen hoitaja Jani Mäkelä. Tämä kehuu uuden pomon aloittaneen työnsä hyvällä asenteella.

Joitakin laitoksen toimintaa parantavia toimenpiteitä on tehty. Niitä tehdään harkiten ja kustannuksia tarkkaan laskien, sillä kaikki puhdistamon käyttökulut ovat nousseet viimeaikaisten kriisien vuoksi.

Puhdistamo käyttää paljon sähköä, joka on kallista. Kaikkien muidenkin raaka-aineiden kallistuminen näkyy toiminnassa. Esimerkiksi prosessissa käytetty ferrosulfaatti ja polymeerit ovat kallistuneet.

Jätevesimaksua ei kuitenkaan vielä ole korotettu.

Teemu Mäki-Asiala Toholammin Viemäriliikelaitoksen toimitusjohtaja/käyttömestari Kemiantekniikan insinööri Syntynyt Kokkolassa 1975, kasvanut alakouluikäisestä täysi-ikäiseksi Toholammilla Asuu Toholammin Hirvikoskella

– Korotuspainetta tietenkin on, mutta vielä ei ole lähdetty nostamaan maksuja, toimitusjohtaja sanoo.

Toholammin jätevedenpuhdistamo käsittelee kahdenlaisten asiakkaiden jätevettä: teollisuudesta ja asutuksesta tulevia virtoja. Niistä selvästi suurempi ja samalla haastavampi osa ovat teollisuuden jätevedet. Niiden määrässä on toimintapäivästä riippuen hyvin suurta vaihtelua.

Puhdistamon korkeassa osassa on nimenomaan teollisuuden vesien esikäsittelyyn tarkoitetut biotornit. Niissä jätevesi kiertää luonnollisella ilmakierrolla tuulettuvassa rakenteessa, jossa vedessä oleva orgaaninen jäte kohtaa mahdollisimman paljon sitä hajottavaa ilman happea. Se poistaa noin puolet vedessä olevasta jätteestä.

– Siellä on 10 000 neliömetriä pintaa, jossa vesi ja ilma kohtaavat, Teemu Mäki-Asiala kertoo.

Jos hajuhaittoja on, ne aiheutuvat yleensä puhdistusprosessin tästä vaiheesta. Ne kertovat siitä, että niukemman kuorman jälkeen biotorniin tulee hetkellisesti monta kertaa isompi kuormitus.

– Ne pullonkaulat aiheuttavat sen, että puhdistamo pystyy käsittelemään kuorman huonommin. Kun kyseessä on jatkuva biologinen prosessi, sen toimintaan vaikuttaa se, että yhtenä päivänä, esimerkiksi viikonloppuna, jäteveden tulo vähenee, ja seuraavana päivänä se nousee moninkertaiseksi, Teemu Mäki-Asiala selvittää.

Teollisuusvedet ovat biokäsittelyn jälkeen suunnilleen yhtä likaisia kuin asutuksesta tulevat vedet, joten ne voidaan sen jälkeen yhdistää samaan prosessiin. Ne käyvät läpi saman aktiivilietekäsittelyn ja jälkiselkeytyksen. Lopuksi ne ohjataan vielä eri rakennuksessa olevaan kiekkosuodattimeen, jonka jälkeen ne puretaan Lestijokeen.

Vedestä erotettu kiinteä aines kuljetetaan Kokkolaan, mutta tulevaisuudessa on toive saada ne hyödynnetyksi omassa kunnassa. Kohde olisi silloin Ilpo Wennströmin uusi biokaasulaitos, joka tuottaa liikennekaasua.

– Toiveena on, että se puhdistamolietteen kuiva-aine, mitä meiltä jää, saataisiin viedä kokonaan sinne, Teemu Mäki-Asiala sanoo.

Työ ei ole ainoa syy, miksi tuore toimitusjohtaja on muuttanut Toholammille. Koulutusta vastaava mielenkiintoinen työ on mahdollistanut paluumuuton paikkakunnalle, jossa Mäki-Asiala viihtyy. Hän asui suuren osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan Hirvikoskella, ja asuu nytkin siellä. Kokkolaan, jossa vanhemmat ja veli asuvat, ei silti ole pitkä matka.

– Kun minut valittiin, siirsin heti kirjat Toholammille. Täällä on rauhallista, olen aina viihtynyt luonnonläheisessä ympäristössä. Lisäksi otin koiranpennun syksyllä, joten siinäkin mielessä ympäristössä osuu nyt kaikki kohdalleen, hän sanoo.

– Olen Kokkolassa syntynyt ja olin ala-asteella kun päädyimme Toholammille. Kolmannelta luokalta asti kävin koulua Sykäräisessä, Teemu Mäki-Asiala kertoo.