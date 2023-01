Voimajohtolinjan itäinen reitti hylkyyn, Toholampia halkova voimajohto välttää aukeimpia perinnemaisemia mutta pirstoo puolestaan metsiä – YVA-selostus nähtävillä maaliskuuhun asti



Moninkertaista sähkönsiirtoa. Kantaverkkoyhtiö Fingridin 2 kertaa 400 +110 kilovoltin johto on suunniteltu kulkemaan muun muassa Kannuksen ja Toholammin läpi. Liki sata metriä leveä johtoalue tulee vain harvassa paikassa olemassaolevan 110 kilovoltin johdon (kuvassa) yhteyteen.

Moninkertaista sähkönsiirtoa. Kantaverkkoyhtiö Fingridin 2 kertaa 400 +110 kilovoltin johto on suunniteltu kulkemaan muun muassa Kannuksen ja Toholammin läpi. Liki sata metriä leveä johtoalue tulee vain harvassa paikassa olemassaolevan 110 kilovoltin johdon (kuvassa) yhteyteen.

Kalajoen Jylkästä Alajärvelle kulkeva massiivinen voimajohto on askelen lähempänä toteutumista, kun ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä ja kuuleminen on meneillään. Voimajohdon suunnittelijat ja rakennuttajat ja YVAn yhteysviranomainen eli ELY-keskus esittelivät hankkeen etenemistä tiistaina avoimessa verkkotilaisuudessa.