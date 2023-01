Ykköspesiksen otteluohjelmat julki: Kannuksen Ura avaa kautensa äitienpäivänä Seinäjoen Maila-Jusseja vastaan, ensimmäinen kotiottelu helatorstaina Puijon Pesistä vastaan

Miesten ja naisten Ykköspesiksen otteluohjelmat on julkaistu. Sarjakausi käynnistyy molemmissa sarjoissa keskiviikkona 10.5. Heinäkuun huipennuksena Ykköspesiksen Itä-Länsi-tapahtuma palaa pesäpallokalenteriin käsittäen sekä miesten että naisten arvo-ottelut.

Kannuksen Uran ensimmäinen peli kaudelle pelataan Seinäjoella Maila-Jusseja vastaan 14. toukokuuta eli äitienpäivänä. Ensimmäinen kotipeli pelataan helatorstaina eli 18. toukokuuta Puijon Pesistä vastaan. Katso tästä koko otteluohjelma!

Ykköspesiksen runkosarjat huipentuvat elokuun toisella viikolla. Kausi jatkuu neljän parhaan miesten ja kahdeksan parhaan naisten joukkueen osalta ylempiin pudotuspeleihin, joissa panoksena on sarjan voitto ja nousu Superpesikseen. Loppuotteluiden häviäjät saavat uuden mahdollisuuden superpesiskarsinnassa.

Ykköspesis saa alkavalla kaudella omat tähdistöottelunsa. Miesten ja ensimmäistä kertaa 30 vuoteen pelattava naisten Ykköspesiksen Itä-Länsi tuovat arvo-otteluhuuman Kankaanpäähän lauantaina 15.7.

Saman päivän ohjelmassa on kaksi huippuottelua. Miesten ja naisten Ykköspesiksen tähdet saavat erinomaisen näytönpaikan, kun sarjojen parhaat pesäpalloilijat kootaan Itä-Länsi-joukkueiksi.

Kankaanpäähän luvassa on harvinaisempi huippupesistapahtuma. Kankaanpäässä on aiemmin pelattu tyttöjen Itä-Länsi 1977 ja poikien Itä-Länsi 1988 sekä naisten Liitto-Lehdistö-ottelu 1985. Idän ja Lännen aikuispelaajien kohtaaminen on laatuaan ensimmäinen.

Miesten Ykköspesiksen Itä-Länsi pelattiin viimeksi Haminassa 2014-16 ja Varkaudessa 2018. Naisten vastaavaa ei ole kertaakaan aiemmin pelattu jaksopelijärjestelmällä, sillä ottelua todistettiin edellisen kerran Ylöjärvellä kaudella 1993.