Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kunnalla on alueellaan kaavoitusmonopoli, joten se voi sallia tai estää tuulivoimaloiden rakentamisen

Vuosi 2023 alkaa tutulla teemalla. Tuulivoima puhututtaa ihmisiä ja päättäjiä. Kannuksessa väännettiin peistä tuulivoimien periaatteista syksyllä ja sama jatkuu keväällä. Suomeksi sanottuna kyse on siitä, kuinka lähelle tai kauas asutusta, ja muun muassa asukkaiden ulkoilu- ja virkistysalueita, tuulivoimaloita voidaan pystyttää. Näin äkkiseltään ajateltuna kovin myöhään näitä periaatteita ollaan luomassa, kun katsoo taivaanrannalle ja näkee koko ajan tuulivoimaloita nousevan lisää Kannukseen. Periaatteista herättiin keskustelemaan oikein kunnolla vasta suunnitteilla olevan Tuohirämeen tuulipuiston aikana.

On toki tärkeää, että tuulivoimaloiden sijoituspaikoista päästään yksimielisyyteen. Kiihkeimmät maanomistajat ovat jo sanoneet lykkimisen laduilla ja samoamisen merkityillä poluilla loppuvan ellei Tuohirämeen tuulipuisto toteudu.

Kaikesta huolimatta kunnalla on alueellaan kaavoitusmonopoli, joten se voi sallia tai estää tuulivoimaloiden rakentamisen. Kunnalla on vastuu osoittaa tuulivoimalle soveltuvat alueet sekä myöskin ne alueet, joille tuulivoimaa ei haluta. Nämä ovat ihan keskeisiä kunnallisen päätöksenteon ja demokratian kivijalkoja. Tämä joskus saattaa unohtua tuulivoimafirmoilta. Sen vuoksi olisi yleisen edun nimissä tärkeää, että kunta olisi tietoinen hyvinkin alkuvaiheessa hankkeista, vaikkei ne sitten toteutuisikaan. Ehkä ikävin tilanne on se, että maanomistajilla on rahakas vuokrasopimus jo takataskussa ja sitten homma tyssää kunnallisessa päätöksenteossa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen arvioi, että pelkästään vuonna 2022 valmistuneet 61 tuulivoimalaa toivat Kannukseen 300 miljoonan investoinnit ja ne tulevat tuottamaan kunnalle yli 24 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloina elinkaarensa aikana. Nämä summat ovat sellaisia, että vaikea kuvitella tuollaisia rahoja tulevan mistään muualta, ei lähimainkaan. On selvää, että tällaisten summien edessä niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijat hiljentyvät laskemaan setelitukkoja ja tulevia investointikohteita.

Uskon vakaasti, että tuulivoimaloita on mahdollista sijoittaa Kannukseen ja muille alueille niin, että luonto- ja virkistysarvoja voidaan kunnioittaa ja sopu säilyy.

Oma lukunsa on sitten sähkönsiirtolinjat ja siihen liittyvä problematiikka. Eduskunta ei ole ainakaan vielä saanut luotua uutta lainsäädäntöä, joka kohtuullistaisi sähkölinjojen alle jäävien maanomistajien korvaukset. Nyt ero on huimaava tuulipuistoalueen maanomistajien ja sähkönsiirtolinjan maanomistajien välillä. Tämä on omiaan aiheuttamaan suurta kitkaa tuulivoimakeskusteluun. Lunastuslain uudistaminen olisi syytä laittaa nopeasti kuntoon.