”Muuttolintu” Lea Roivas vietti seitsemän vuoden joulut poissa Suomesta



Onnea! Torstain nimipäiväsankari Lea Roivas on joulun lapsi ja innokas luonnossa liikkuja.

– Nyt on kesä kun muuttolinnut on tulleet! Näin saatettiin tokaista Kaustisen kaupoissa Lea Roivaalle, silloin vielä Känsäkoskelle, ja hänen siskolleen, kun he keväällä kotiutuivat talvikauden työkeikalta Kanarian auringon alta.