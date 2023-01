Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan vähäiset lumisateet väistyvät keskiviikon aamupäivän aikana kaakkoon. Päivällä sää on enimmäkseen poutaista ja pakkanen kiristyy koko maassa.

Perjantaina Kaustisella hiihdettäväksi suunniteltu Maakuntaviestin kohtalo on askarruttanut kovin. Aiheeseen palataan ihan lähiaikoina, Keskipohjanmaa uutisoi asiasta tuoreeltaan.

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Kaustiselle keskiviikkona pakkanen kiristyy 15 asteeseen, torstaina kiristyy muutama pakkasaste lisää ja perjantain pakkasennuste Kaustiselle näyttää maakuntaviestiaamuksi 24 pakkasastetta.

Forecan ennusteet liikkuvat -17 – -22 asteen lukemissa. Viestin virallinen pakkasraja on -15 astetta.

– Tuosta lukemasta ei tingitä, koska viestissä on mukana 16-vuotiaita hiihtäjiä. Siihenkään emme lähde, että 16-vuotiaiden osuudet pudotettaisiin pois, sanoi Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaviestityöryhmän puheenjohtaja Heikki Haapala Keskipohjanmaan haastattelussa maanantaina.

Forecan sääblogistin mukaan tuore kuukausiennuste näyttää Suomeen keskimääräistä kylmempää tammikuun alkupuoliskoa. Idästä ja pohjoisesta virtaa tällä viikolla Suomeen hyvin kylmää ilmaa.

Tuore kuukausiennuste näyttää tammikuun kahdelle ensimmäiselle viikolle ajankohdan tavanomaisia lukemia kylmempiä lämpötiloja.

– Tämän viikon alussa matalapaine on tuonut lumisateita etenkin etelään ja länteen. Viikon mittaan sää on kylmenemässä. Suomeen on leviämässä idästä ja pohjoisesta hyvin kylmää ilmaa. Keskiviikkona ja erityisesti torstaina koillisviima purevoittaa pakkasta entisestään. Viikon aikana kireitä pakkasia voi olla etelää myöten. Sää muuttuu korkeapaineen vahvistuessa myös kuivempaan suuntaan, mutta kevyttä pakkaslunta saattaa kuitenkin sadella, toteaa sääuutisista Forecan meteorologi Anna Latvala.

