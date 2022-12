Lestijoki-lehden tekstarit 29.12.2022: "Taas on reikäpäät heränneet kaataan aurauskeppejä Märsyläntiellä, on se kumma ettei nuita saaja kuriin!"



