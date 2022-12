Kannuksen kirkkoherra Sakari Typpö: "Joulusta jää lupaus

Kolme vuotta sitten odotimme joululasta. Vuoden viimeisen koulupäivän aamuna lapsi syntyi. Mieleen jäi vastasyntyneen ihon lämpö ja tuoksu, hänen avuttomuutensa ja yhteinen ilo lapsesta. Oli ihmeellinen ilo ilmoittaa: on lapsi syntynyt meille. Myöhään illalla muistelimme joulujuhlassa ensimmäistä joulua ja lauloimme Jeesus-lapsesta:

Olet toisten kaltainen, lapsi lupauksien. Tuotko lapseni nyt toivon maailmaan?

Olet aarre sydänten, miten sinut suojelen? Helmassani kantaa itse taivastako saan?

Ajattelin, että jokainen lapsi kantaa vanhemmilleen mukanaan palan taivasta, toivoa ja tulevaisuutta, enkelin viestin. Jokaisen lapsen syntymä on pyhä hetki. Kiehtova, puoleensavetävä, kiitollisuutta synnyttävä. Sinun syntymäsi on ollut pyhä hetki.

Jouluevankeliumi kertoo pienen perheen arjesta ja matkasta. Vauhti sovitetaan sellaiseksi, että päivän matka jaksetaan kulkea. Viimein tullaan perille suvun kotikaupunkiin. Sieltä ei kuitenkaan löydy yösijaa, kunnes joku osoittaa eläinsuojan pienelle perheelle suojaksi.

Lapsi syntyy ja vanhemmat jäävät vierelle valvomaan. Seimen äärellä on uupuneille lepopaikka. Mielessä on enkelin sanat: älä pelkää.

Sanoissa on lupaus. Älä pelkää vaikealla matkalla, älä pelkää, vaikka tulevaisuus ei ole varma. Luota lupaukseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yöllä kedolla valvoville paimenille yö ei ole lepoa vaan työtä varten. Kun on pimeän keskellä, uupuneenakin, Jumalan kirkkaus tuntuu sokaisevalta. Pyhä pelko valtaa mielet, mutta enkeli rohkaisee:

Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.

Paimenet tunnistavat viestistä lupauksen. Meille on syntynyt Vapahtaja. He lähtevät liikkeelle ja löytävät Joosefin ja Marian sekä lapsen, joka makaa seimessä. He todistavat uskosta, joka saa liikkeelle, hakeutumaan seimen ääreen ja sieltä taas takaisin arkeen ja työhön, kertomaan mitä on nähty ja koettu.

Mitä joulusta jää? Muistoja ja kokemuksia yhteisistä hetkistä, joista joskus syntyy kaipaus. Jumalan valtakunnan lupaus armosta ja anteeksiantamuksesta. Uupuneen, epäonnistuneen hyväksymisestä. Sanasta, joka tulee lihaksi ja asuu keskellämme, on täynnä armoa ja totuutta, kutsuu ja kantaa arjessa. Lupaus taivaasta ja ajasta, jossa kerran kaikki luodaan uudeksi.

Toivotan Sinulle siunattua joulua!

Sakari Typpö