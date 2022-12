Hillilän KinareenperältäKanadaan ja takaisin – Himankalainen Aila Sinko: ”Kaikkia töitä on pitänyt kokeilla"



Pöydällä on useita pinoja mustavalkokuvia 1950- ja 60-luvulta ja yksi kuvista on otettu Malmin lentokentällä kesällä 1957. Kuvassa Singon perhe on juuri astumassa lentokoneeseen, joka vie Hillilän Kinareenperällä viisi vuotta asustaneen kolmikon Amsterdamiin.