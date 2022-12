Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Jouluna on aika pysähtyä ja hengähtää

Taas on aika laskea kierroksia ja rauhoittua joulun aikaan. Nykyelämän kiivaassa tahdissa erilaiset pidemmät pyhät tulevat enemmän kuin tarpeeseen. Ihminen tarvitsee hetkiä olla jouten, tekemättä mitään. Tahti kiihtyy joulua kohti kunnes on aika rauhoittua ja antaa joulun tulla.

Tehokkain älykännykkäkään ei toimi ilman latausta. Myös ihminen tarvitsee oman lataushetkensä. Joulu on erinomaista aikaa siihen.

Lataus ei ole täydellinen sillä, että pelkästään maataan vällyjen välissä. Ulkoilu talvisessa säässä, hiihtäminen lumella tai vaikkapa potkuttelu kylänraitilla ovat mitä parhainta aivojen ja mielen lepuutusta.

Joulu on myös yhdessäolon juhlaa. Muistetaan myös heitä, jotka ovat yksinäisiä tai vailla seuraa. Jokainen voi ilahduttaa kanssaihmistä kysymällä kuulumisia tai vaikka kutsumalla kylään kahville. Kyläilyperinne on valittevasti kuihtumassa, miksi emme voisi tänä jouluna elvyttää vanhaa hyvää tapaa?

Jouluna on aikaa ottaa se lahjakirja käteen ja lukea se rauhassa tai ratkaista sanaristikkoa itsekseen tai vaikkapa katsoa se sama joululeffa yhä uudestaan.

Jouluna on myös lupa syödä, mutta ylensyöntiä kannattaa vältellä. Perinteisen kinkun lisäksi tänä jouluna voi kokeilla jotain uuttakin ruokaa, vaikka hivenen kevyempääkin.

Tämä joulu on erilainen joulu monelle. Läheinen on saattanut menehtyä ja jollekin joulu voi olla ensimmäinen ilman elämänkumppania. Monelle joulu voi olla ensimmäinen lapsen kanssa. Joulu on aina ainutlaatuinen. Sen takia jokaista hetkeä ja jokaista joulua kannattaa arvostaa. Se ei tule sellaisena toistumaan enää. Ensi vuonna joulu on jälleen erilainen.

Jouluna on myös hyvää aikaa lukea mielenkiintoisia paikallisia juttuja Lestijoki-lehdestä, printtinä tai diginä, tai vaikka molempina.

Rauhaisaa joulunaikaa kaikille Lestijoki-lehden lukijoille!