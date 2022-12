Kalajoen kaupunginhallituksen himankalainen puheenjohtaja Eija Pahkala: "Historiallisen ajanjakson äärellä "

Olemme hyvin historiallisen ajanjakson äärellä nyt kun suurin kunta-alan uudistus on käsillä ja hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden alusta. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä -pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Lisäksi lomituspalvelut siirtyvät Toholammille.

Valmistelut on tehty ja nyt odotamme mitä siitä tulee. Nähtäväksi jää parantaako ”leveämmät hartiat” palveluun pääsemisen ja laadun? Hieman haikeakin on olo, mitä kaikesta tulee, päätösvaltaa siirtyy kauemmas, miten jatkossa voimme vaikuttaa?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnille, mutta on myös hyvinvointialueiden tehtäväksi. Rakenteet menevät uusiksi ja yhteistyö uuden hyvinvointialueen kanssa on tehtävä toimivaksi, jotta tunnistetaan rajapinnalla olevat tehtävät, ja myös niin, ettei tehdä päällekkäisyyksiä. Kaiken onnistumisen edellytys on hyvä johtaminen.

Toivon että Kalajoen tarpeet huomioidaan, ja hyvä vuoropuhelu ja keskusteluyhteys uusien kumppaneiden kanssa toimii. Eikä vaan puheiden tasolla, vaan konkreettisesti.

Valtuusto teki tälle kaudelle strategian, ja nyt talousarviota päätettäessä peilasin sitä strategian tavoitteisiin, ja voin tyytyväisenä todeta, että hyvää kyytiä olemme etenemässä kohti tavoitteitamme. Kirittävääkin ja parannettavaakin on, ja niiden eteen tehdään töitä. Tärkeää on se, että talous on tasapainossa ja voimme kehittää Kalajokea ja parantaa palveluja.

Kalajoella on investoitu hurjasti viimeisen 5 vuoden aikana. Tulevat investoinnit mukaan laskien on investoinnit yhteensä yli 60 miljoonaa euroa. Nyt painopiste on varhaiskasvatuksessa. Sekä Kalajoelle että Himangalle rakennetaan uudet nykyaikaiset varhaiskasvatuksen tilat. Eikä vain seiniin olla investoimassa, vaan myös resursseja on lisätty. Resursointien suhteen on tuleva vuosi mentävä kuitenkin tiukemmin, koska nyt vasta sopeudutaan muutokseen.

Marinan kehittäminen ja siihen saatu 6 miljoonaa euroa valtion apua merkitsee uusia työpaikkoja ja vetovoiman parantumista.

Tuulivoimista saatu 2, 6 miljoonaa on myös merkittävä tulo. Kalajoella on nyt 100 tuulimyllyä, ja noin 20 tuulimyllyä on tulossa ja uusia tuulivoimapuistoja vielä suunnitellaan, sillä Himangalla maanomistajien toiveesta käynnistyi uusi selvitys ja valtuusto päätti käynnistää Linnanharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen.

Mielestäni raja lisärakentamiseen alkaa nyt tulla vastaan. Toivoisin, että mahdollistuisi joskus se, että täällä tuotettua sähköä voitaisiin omalla alueellamme käyttää, silloin saisimme konkreettista hyötyä alueen tuulivoimaloista.

Vaikka maailma ympärillä kuohuu ja epävakautta ja energiakriisiä on, tulee usko tulevaisuuteen säilyä. Yhteistä tekemistä riittää.

Kun sytytämme jouluvaloja, loistakoot ne myös viestiä siitä, että välitämme toisistamme.

Rauhaisaa Joulun aikaa ja rauhaa maailmaan toivoen

Eija Pahkala

Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja