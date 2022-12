Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kannuksen rottaongelma ei voivottelemalla parane

Rottia on aina siellä missä ihmisiäkin. Yleensä rottia ei juuri näy, mutta silloin kun rottia näkee vilahtelevan päiväsaikaan, voi olla varma, että rottia on liikkeellä todella paljon. Kannuksessa valitettavasti on nyt juuri sellainen tilanne, olen sen omin silmin joutunut toteamaan.

Rottaongelma ei voivottelemalla parane. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka ovat yhtäaikaisia. Yksittäinen loukku siellä täällä ei rottapopulaatioon vaikuta. Näkisin tässä kaupungin roolin organisaattorina ratkaisevana. Tähän hommaan on olemassa ammattilaiset, joilta varmasti saa apua ja tietoa miten rottaongelma on parhaiten selätettävissä.

Rotat eivät ole pelkästään Kannuksen ongelma. Rotat nostavat päätään aina silloin tällöin eri taajamissa. Kaupungin viemäriverkostossa rotilla on ihanteelliset oltavat, sillä ravintoa ja lämpöä riittää, eikä vaarasta ole tietoakaan. Keinot rottien hävittämiseen viemäreistä ovat kyllä olemassa.

Kiinteistöille rotat aiheuttavat todellisen uhan. Rotat niin kuin hiiretkin pyrkivät pakkasella sisälle. Ne löytävät reitin kyllä varsin hyvällä prosentilla sisätiloihin. Yksittäinen asukas pystyy välttämään parhaiten rottien epämieluisat vierailut huolehtimalla, että ruoat ja jätteet ovat asianmukaisissa paikoissa. Joulun alla usein roskat kerääntyvät jäteastioihin, jotka pursuavat jätteistä yli äyräiden. Avonaiset jäteastiat ovat varsinainen noutopöytä rotille.

Vaikka lintuja on mukava ruokkia, niin siinäkin piilee riskinsä. Rotat hyvin helposti halajavat samoille apajille. Etenkin, jos linnun ruokaa tippuu maahan.

Viemäriin ei missään nimessä pidä laittaa ruoantähteitä, koska rotta elää viemärissä.

Rottaongelmaan on puututtava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Rottahavaintoja on tullut pitkin syksyä, nyt ollaan jo hivenen myöhässä. Senkin takia olisi tärkeä huolehtia omalta kohdalta toimista sekä aloittaa organisoitu rottien hävittäminen Kannuksesta pian.