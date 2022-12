Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Lyhyt sähkökatko on hyvin pieni uhraus, jos vertaamme sitä siihen mitä Ukrainassa tapahtuu

Ajan riento on vilkas ja arvaamaton. Kukapa osasi vuosi sitten aavistella, että suoranainen sähköpula on edessä Suomessa. No nyt se on hyvin lähellä. Perussyy siihen on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Euroopan liian suuri riippuvuus Venäjän kaasuun, etenkin Keski-Euroopan osalta. Sähköpula tarkoittaa sitä, että tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta.

Olkiluoto 3:n ydinvoimalan ajateltiin kesällä pelastavan Suomen pahimmalta sähköpulalta, mutta uusimman ydinvoimalan käynnistymisvaikeudet ovat sitä luokkaa, että sen varaan ei voi jättää mitään. Täytyy myös muistaa, että voimalaitoksen piti alun perin alkaa tuottaa sähköä vuoden 2009 kesäkuussa, joten ihan kaikkia panoksia en laittaisi, että voimala täydellä teholla vielä talvenkaan aikana toimisi.

Sähkökriittisten tehtaiden ja yritysten on syytä varautua sähkökatkoksiin ja olla yhteydessä Verkko Korpelaan.

Yrityksille ja kotitalouksille sähköpula tarkoittaisi parin tunnin sähkökatkoja silloin tällöin. Tietenkin näihin on syytä varautua.

Jokaisella kotitaloudella tulisi joka tapauksessa olla 72 tunnin kotivara pidempiä ja yllättäviä sähkökatkoja varten. Mahdollisista sähkökatkoista on syytä keskustella myös lasten kanssa, jotta tilanne ei tulisi täytenä yllätyksenä. Myös ikäihmisiä on syytä varoittaa ennakkoon, jotta turhaa hätäännystä ei sattuisi.

Vaikka sähkökatkoksiin jouduttaisiin, niin on syytä muistaa, että se on hyvin pieni uhraus, jos vertaamme sitä siihen mitä Ukrainassa tapahtuu. Siellä ihmisillä on oikeasti hätä ja vaara joutua hengettömäksi. Me kyllä pystymme olemaan helposti ilman sähköjä muutaman tunnin ajan. Se ei vaaranna vielä yhteiskuntaamme.

Toki pidempiaikaisella sähkökatkolla on jo yhteiskuntaa vaarantavat seuraukset. Jokainen tietää kuinka riippuvaista nykyelämä sähköstä on. Onko liiankin? Sitä on syytä pohtia energiakriisin jälkeen.

Tuuleton ja kireä pakkasjakso, joka koettelisi yhtäjaksoisesti Suomea, on se pahin skenaario sään suhteen.

Kylläpä se vain ainakin yksi kireämmän pakkasen jakso on Suomeen vuosittain sattunut. Usein se on ollut tammikuussa, jolloin elohopea on laskenut joskus jopa lähellä 40 asteen pakkasta.

Sitä emme tietenkään tarvitse, mutta varsin todennäköistä sekin on.