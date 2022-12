Nuoret yrittäjät yhdistyksen johtoon Lestillä – Johannes Ritolasta Lestijärven Yrittäjien uusi puheenjohtaja

Lestijärven yrittäjät vaihtoivat puheenjohtajaa varsinaisessa kokouksessaan. Uusi puheenjohtaja on 28-vuotias Johannes Ritola. Nuoresta iästään huolimatta hän on toiminut yrittäjänä jo lähes kymmenen vuotta. Aluksi hän teki töitä osa-aikaisesti, koska oli palkkatöissä. Tänä vuonna yrittäjyys on ollut kokoaikaista sisältäen lähinnä koneiden korjausta ja huoltoa, mutta myös monenlaisia maatilan töitä. Koneiden korjaustyöt onnistuvat asiakkaan kotona, koska sitä varten hänellä on käytössä huoltoauto tarvikkeineen.

Yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut Jani Hietapakka, hänkin kolmikymppinen yrittäjä. Kokouksessa tuumattiin, että Hietapakka voisi jatkaa varapuheenjohtajana ensi vuonnakin. Hallituksen pitää tehdä päätös asiasta vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Esa Hietapakka, Jorma Koski-Vähälä sekä Juha Nevala.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä toi kokoukseen aluejärjestön terveiset. Hän kannusti yrittäjiä ottamaan yhteyttä yrittäjäjärjestöön. Hän kehotti lestiläisiä järjestämään kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa yhteisen tilaisuuden, jossa yhtenä asiana voisi olla elinkeinosopimus kunnan kanssa.

Varsinaisen kokouksen jälkeen osa yrittäjistä lähti Sykäräisiin Toholammin ja Lestijärven yrittäjien yhteiseen yrittäjäiltaan.